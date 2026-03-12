Снятие с розыска ТЦК: когда придется платить штраф и как его избежать

Розыск ТЦК и СП

Объявление в розыск ТЦК и СП является следствием административного правонарушения, но этот статус можно отменить. Эксперты назвали три действенных алгоритма действий — от уплаты штрафа до обращения в Генштаб ВСУ.

Об этом написали на портале «Юристы.UA».

Нарушение правил воинского учета в Украине классифицируется как административное правонарушение. Соответственно, за него предусмотрено административное наказание — наложение штрафа.

Если гражданин не платит назначенный со стороны ТЦК штраф, учреждение может применить дополнительные меры. Одним из таких шагов является объявление человека в розыск.

Как отменить розыск ТЦК со штрафом и без?

К юристам обратился мужчина с вопросом, как можно отменить розыск, объявленный ТЦК, а также существует ли возможность сделать это без уплаты штрафа.

«Есть несколько вариантов решения вопроса о снятии с розыска», — указал в комментарии адвокат Юрий Айвазян.

По его словам, одним из вариантов является признание нарушения и добровольная уплата штрафа в размере 8500 грн.

В то же время, подчеркнул юрист, существуют и способы решить ситуацию без оплаты штрафа.

«В этом варианте необходимо подать заявление в ТЦК с просьбой удалить данные из Реестра о нарушении Вами правил воинского учета и отзыва обращения из Нацполиции», — пояснил Айвазян.

Если же ТЦК не реагирует на такое обращение, у гражданина есть право обратиться в суд. Подобные дела рассматриваются административными судами по месту жительства.

Еще один возможный путь также предусматривает подачу заявления в ТЦК.

«Однако в случае отказа, вместо подачи иска в административный суд можно попробовать обратиться с жалобой в ОТЦК или высшие по уровню учреждение (Генштаб, МО и т.д.). В некоторых случаях такой алгоритм действий работает так же эффективно, как и судебный, и занимает меньше времени», — сообщил адвокат.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в марте в приложении «Дия» появится возможность бронирования работников оборонных и критических предприятий даже с некорректными данными или статусом в розыске ТЦК. Такие специалисты получат временную бронь на 45 суток с первого дня работы. В целом бронирование предоставляется на 6 месяцев (должностным лицам — на весь период мобилизации) и рассматривается до 72 ч. Подтверждением является запись в «Резерв+» или бумажная выписка от работодателя.

Забронированные не направляются на ВВК и сохраняют отсрочку даже в отпуске. Выезд за границу не является автоматическим и требует отдельных согласований. Бронирование аннулируется в случае увольнения, потери предприятием спецстатуса или если зарплата работника ниже 21 617,5 грн.

Заметим, в Верховной Раде обсуждают введение дополнительных санкций для уклонистов от мобилизации и тех, кто совершил СОЧ. Среди вероятных ограничений рассматривают блокирование банковских счетов, запрет на получение кредитов и управление транспортом по аналогии с наказаниями для должников по алиментам. Сейчас эти инициативы только на стадии дискуссий.