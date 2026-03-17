Снятие с военного учета во время войны: когда ТЦК имеет право отказать

ТЦК обязаны вести учет соответствующих категорий граждан Украины. Однако во время смены места жительства и попытки стать на учет в новом городе военнообязанные могут столкнуться с неожиданной проблемой — отказом в снятии с военного учета по предварительному месту регистрации.

На этот вопрос ответили специалисты на портале «Юристи.ua».

Процедура смены прописки для мужчин призывного возраста напрямую связана с военным учетом. Без актуализации данных в ТЦК получить государственную регистрацию по новому адресу невозможно.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя правовые нормы, отмечает, что избежать визита в военкомат при переезде не удастся.

«Если вы планируете переехать в другой город и зарегистрировать место жительства, то для начала вам будет необходимо встать на военный учет в соответствующем ТЦК. К сожалению, соответствующая процедура не предусматривает иную возможность», — объясняет правовед.

Почему ТЦК имеет право отказать в снятии с учета

Ситуация значительно усложняется на этапе снятия с учета по старому месту жительства. Юрист Владислав Дерий обращает внимание на то, что процедура перехода из одного ТЦК в другой не автоматическая, и военкомат может вполне законно отклонить запрос гражданина.

«Так как идет война, то ТЦК по действующему месту военного учета имеет право отказаться в снятии с учета. Это все индивидуально и личностный фактор в отношении каждого ТЦК», — подчеркивает эксперт.

То есть решение принимается по усмотрению руководства конкретного территориального центра комплектования, исходя из мобилизационных потребностей и внутренних распоряжений.

Как изменилось законодательство во время войны

Следует отметить, что текущие правила более либеральны по сравнению с первыми годами полномасштабного вторжения. Раньше снятие с учета было вообще запрещено.

«В период с 2022 по 2024 годы существовала норма, которая запрещала менять место жительства во время войны», — напоминает Владислав Дерий.

Только после 2024 года этот абсолютный запрет был отменен. Законодатели же установили четкую обязанность, в частности для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), становиться на военный учет в течение семи дней с даты декларирования места жительства в соответствующей справке.

