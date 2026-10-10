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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3442
Время на прочтение
1 мин

Снятие санкций США с России и реакция мира: главные новости ночи 10 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 октября 2026 года:

  • «Хочу поблагодарить Путина»: Трамп похвалил соглашение с Россией и отреагировал на критику Зеленского Читать далее –>

  • Россия досрочно снимает ограничения на дизель после контактов Путина с Трампом Читать далее –>

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  • Пылает после взрывов: в Ростове-на-Дону сообщают о поражении нефтяного терминала Читать далее –>

  • Россия ударила по жилой пятиэтажке в Запорожье: есть погибшие, под завалами ищут людей Читать далее –>

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