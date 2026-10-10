Снятие санкций США с России и реакция мира: главные новости ночи 10 октября 2026 года

Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 октября 2026 года:

«Хочу поблагодарить Путина»: Трамп похвалил соглашение с Россией и отреагировал на критику Зеленского Читать далее –>

Россия досрочно снимает ограничения на дизель после контактов Путина с Трампом Читать далее –>

«Мы сожжем их НПЗ»: Украина ответила на решение Трампа по российскому дизелю — FT Читать далее –>

Пылает после взрывов: в Ростове-на-Дону сообщают о поражении нефтяного терминала Читать далее –>