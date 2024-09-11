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Снятие запрета на удары по РФ, Трамп и Харрис поспорили из-за Украины: главные новости ночи 11 сентября 2024 года

Снятие запрета на удары по РФ, Трамп и Харрис поспорили из-за Украины: главные новости ночи 11 сентября 2024 года

Трамп и Харрис во время дебатов / Фото: reuters.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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  • Снятие запрета на удары по РФ: Байден заявил, что США работают над этим "просто сейчас" Читать далее –>
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