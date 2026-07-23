Снятый с учета мужчина получил срок за уклонение от мобилизации: как так произошло

Военный билет / © ТСН.ua

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Мужчину незаконно приговорили к заключению за уклонение от мобилизации из-за путаницы в военных документах 20-летней давности. Верховный Суд принял сторону мужчины и отменил трехлетний приговор.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Верховный Суд отменил приговор мужчине, которого приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации, и закрыл уголовное производство. Суд пришел к выводу, что в 1999 году мужчину сочли негодным к военной службе по состоянию здоровья и «сняли с военного учета». По заключению суда, в таком случае такая формулировка фактически означала исключение из военного учета.

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Соответствующее решение принял Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по делу №138/36/24.

Подробности дела об уклонении от мобилизации

Мужчина состоял на военном учете и был признан годным к военной службе. Находясь в помещении ТЦК и СП, он отказался получать повестку. В октябре 2023 года мужчина также не прибыл в установленное время в сборный пункт для мобилизации и дальнейшего направления в воинскую часть. Его действия квалифицировали как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Адвокаты настаивали, что мужчина не может являться субъектом этого преступления. Они отмечали, что еще 13 октября 1999 года мужчину признали негодным к военной службе по состоянию здоровья и сняли с воинского учета. Соответствующие записи были внесены в его учетную карточку, временное удостоверение и паспорт.

Приговор суда первой инстанции

Могилев-Подольский горрайонный суд Винницкой области признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет заключения.

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Суд первой инстанции исходил из того, что в октябре 2023 года мужчина состоял на военном учете и был годен к военной службе. В то же время, суд не принял аргументы защиты о том, что его исключили из военного учета еще в 1999 году. По мнению суда, в документах был указан «снят с военного учета», а не «исключен из военного учета».

Винницкий апелляционный суд оставил приговор без изменений.

«Снят» с учета в 1999 года фактически означало «исключен»

Верховный Суд не согласился с позицией судов предыдущих инстанций о том, что мужчина оставался военнообязанным исключительно из-за использованной в документах формулировки «снят с военного учета».

Суд пояснил, что к моменту признания мужчины негодным к службе законодательство и подзаконные нормативные акты использовали другую терминологию. Так, в редакции законодательства, действующей до 31 июля 1999 г., в отношении граждан, которых ВВК признавала негодными к службе, применялась формулировка «снятия с военного учета». Понятие «исключение из военного учета» появилось позже.

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Хотя до момента принятия решения о негодности мужчины уже действовала новая редакция закона, подзаконные акты Министерства обороны еще не успели привести в соответствие с законодательными изменениями. В них и дальше использовалась формулировка «негоден к военной службе со снятием с военного учета».

По мнению Верховного Суда, если лицо признавали полностью негодным к службе, такая формулировка фактически означала его окончательное исключение из военного учета. Суд подчеркнул, что нужно учитывать не только техническую формулировку, указанную в документах, но и содержание соответствующего решения государства. Поскольку мужчину сочли полностью негодным к службе по состоянию здоровья, его правовой статус по сути соответствовал статусу лица, исключенного из военного учета.

Верховный Суд также обратил внимание на изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе, внесенные в апреле 2024 года. После этого повторный медосмотр, в частности, стал возможным для лиц, ранее признанных полностью негодными к военной службе.

Однако эти изменения вступили в силу уже после событий, послуживших основанием для обвинения мужчины. Поэтому, как отметил Суд, наличие состава уголовного правонарушения необходимо оценивать в соответствии с законодательством, действующим на момент совершения деяния.

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В результате Верховный Суд закрыл уголовное производство в отношении мужчины из-за отсутствия в его действиях состава уголовного преступления.

К слову, как советует юристы, если вас незаконно восстановили на военном учете, сначала отправьте в ТЦК письменное заявление с описанием вложения, в котором требуйте объяснить причину обновления и исключить вас из учета. Если вы получите отказ, обращайтесь с иском в окружной административный суд.

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