Со 180 до 90 дней: в Украине сокращен минимальный срок получения бустерной дозы от COVID-19

Со 180 до 90 дней: в Украине сокращен минимальный срок получения бустерной дозы от COVID-19

Постановление также предусматривает, что при формировании COVID-сертификата после введения дозы бустера в него будут вносить соответствующую отметку — "booster/бустер".

Кабинет министров Украины изменил минимальные и максимальные сроки между этапами вакцинации и сократил минимальный срок получения бустерной дозы вакцины от COVID-19 со 180 до 90 дней.

Также читайте Бустерная и дополнительная дозы против COVID-19: в чем разница и какие комбинации предпочтительнее

Об этом идет речь в постановлении правительства от 19 января.

Также установлен максимальный срок при получении бустерной дозы вакцины от COVID-19 – 270 дней. Этот срок будет применяться и при вакцинации одной вакциной, и при смешанных схемах вакцинации.

Как пишет "Интерфакс-Украина", в Министерстве здравоохранения объяснили, что рекомендованный оптимальный срок ревакцинации – от шести до девяти месяцев после завершения первичного курса вакцинации независимо от того, какой вакциной привился человек. А лица с ослабленным иммунитетом, которым вводят дополнительную дозу вакцины от COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу через три месяца после дополнительной (оптимальный срок введения — от трех до шести месяцев).

Напомним, что в рамках программы "єПідтримка" будет добавлено плюс еще 500 гривен для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Следует отметить, что 6 января министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной вакцинации в Украине. Прививки могут получить все украинцы от 18 лет, уже получившие две дозы вакцины от коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Медикам в Украине подняли минималку, но их переводят на полставки: почему и что делать

Как отличить "Омикрон" от гриппа и чем они похожи: врач рассказал

"Заболеют все, кто еще не болел": в Украине новая вспышка коронавируса, чего ждать от "Омикрона"