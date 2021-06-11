Со скамейки — в пропасть: в Днепре двое пенсионеров упали с двухметровой высоты

Пенсионеры чудом не травмировались.

В Днепре двое пенсионеров упали с двухметровой высоты, когда отдыхали возле собственного подъезда.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 июня.

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У пятиэтажки является необычная конструкция входа: бетонная плита на высоте второго этажа. Именно ее часть вдруг рухнула. "Прогнила арматура и разломалась плита. Я людям об этом говорил год назад. Они платить не хотят. Заборогованисть в этом подъезде — 80 тысяч. Колонны нужно было сделать", — говорит председатель ОСМД Олег Зверянський.

Пенсионеры пришли в себя уже под окнами соседей. Они чудом уцелели и не травмировались после падения. Состоялись лишь синяками. Вытащили бедолаг случайные свидетели.

Новости Украины: в Днепре двое пенсионеров упали с двухметровой высоты около собственного подъезда

Жители дома давно жаловались на ненадежность конструкции, потому что ее не ремонтировали полвека. Зато руководитель ОСМД заяввив: средств на все не хватает, ведь взносы за обслуживание добросовестно платит только треть жильцов. К слову, пострадавшее супругов долгов нет. После падения плиты с людьми ОСМД таки нашло деньги на ремонт и обещает закрыть пропасть на следующей неделе.

Как сообщалось, в Киеве на автомобиль рухнуло облицовки многоэтажки. Никто не пострадал. Впрочем, плитка из аварийного фасада на Краснозвездном проспекте, 22, улетает уже не первый раз, говорят жители.

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