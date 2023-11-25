Со следующего года в вузах появится обязательная военная кафедра для студентов

В 2024 году в высших учебных заведениях Украины появятся кафедры, которые будут отвечать за базовую военную подготовку всех ребят.

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Об этом в эфире " Радио культура " сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Он отметил, что студенты военных кафедр будут приобретать военно-учетную специальность "Стрелец". Специальность можно будет получить, пройдя базовый курс стрельбы или тактической медицины.

Щербицкий заявил, что присутствие соответствующих кафедр нужно даже в мирное время, поскольку всегда существует потребность в офицерах запаса.

"И нам их нужны в большом количестве. Сейчас военная кафедра это фактически платное образование. Поэтому человек должен заплатить сам за то, что у него есть привилегия быть офицером запаса", – рассказал Михаил Винницкий.

Кроме того, замминистра сообщил, что рассматривается возможность для студентов, получивших грант, частично покрывающий обучение, покрыть вторую часть за счет бюджета на подготовку офицеров запаса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генштабе и Минобороны не поддержали идею бронирования ФЛПов и гиг-специалистов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нерешенным остается вопрос об объемах мобилизации в Украине.

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