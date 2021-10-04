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Со снаряжением армейца весом более 30 кг: ветеран АТО преодолел 10 километровую дистанцию марафона

Со снаряжением армейца весом более 30 кг: ветеран АТО преодолел 10 километровую дистанцию марафона

Со снаряжением армейца весом более 30 кг: ветеран АТО преодолел 10 километровую дистанцию марафона

Массовый забег собрал в Киеве более 10 тысяч участников.

В военной форме и полном снаряжении армейца весом более 30 килограммов — так на дистанцию самого массового в Украине марафона отправился ветеран российско-украинской войны Леонид Остальцев.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 4 октября.

Организаторы забега планировали для него символическую километровую дистанцию, но ветеран преодолел целых 10 километров. Все, чтобы напомнить о тех, кому мы обязаны возможностью жить в мире. Массовый забег собрал в Киеве более 10 тысяч участников, чтобы поддержать всех украинских бойцов, которые уже восьмой год защищают Украину на передовой.

Новости Украины: как ветеран российско-украинской войны отправился на дистанцию самого массового в стране марафона

Новости Украины: как ветеран российско-украинской войны отправился на дистанцию самого массового в стране марафона
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