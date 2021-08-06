"Со спокойной душой": в Одесской области молодая мать оставила второго ребенка в роддоме

Женщина уже отказалась от второго ребенка.
В Белгород-Днестровском 22-летняя мать отказалась от новорожденного.
"Соответствующее заявление она написала при выписке из роддома и пошла со спокойной душой прочь", — говорится в сообщении Одесса INFO.
В свои 22 года она отказалась уже от второго ребенка. Первого ребенка она родила два года назад и также отказалась от малыша. Первый малыш уже прошел процедуру усыновления.
Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.