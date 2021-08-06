"Со спокойной душой": в Одесской области молодая мать оставила второго ребенка в роддоме

"Со спокойной душой": в Одесской области молодая мать оставила второго ребенка в роддоме

Женщина уже отказалась от второго ребенка.

В Белгород-Днестровском 22-летняя мать отказалась от новорожденного.

"Соответствующее заявление она написала при выписке из роддома и пошла со спокойной душой прочь", — говорится в сообщении Одесса INFO.

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В свои 22 года она отказалась уже от второго ребенка. Первого ребенка она родила два года назад и также отказалась от малыша. Первый малыш уже прошел процедуру усыновления.

Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.

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