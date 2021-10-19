Со среды начнет теплеть, однако ночью еще будет мороз: прогноз погоды в Украине на 20 октября

Со среды начнет теплеть, однако ночью еще будет мороз: прогноз погоды в Украине на 20 октября

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

В среду, 20 октября, в Украину начнет заходить потепление, будет сухо, но месяцами ветрено.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура на западе и крайнем юге страны ночью 1-6° тепла, днем 13-18°, на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Сумской области до 5 мороза, днем 10-15° тепла, в северо-восточной части 7-12°, в Карпатах ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

В Киеве 20 октября также осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 12-14°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодный, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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