Со Старым Новым годом: самые искренние поздравления для родных и близких

ТСН.ua подготовил поздравления со Старым Новым годом, чтобы вы смогли поздравить своих близких, родных, друзей и знакомых с праздником.

История праздника

Старый Новый год – это Новый год по юлианскому календарю ("старому стилю"). Обычно его празднуют в ночь на 14 января по григорианскому календарю ("новому стилю"). После перехода на новый стиль Старый Новый год продолжают традиционно неофициально отмечать в странах постсоветского пространства.

Вечер в канун Старого Нового года называется Щедрым или Маланкиным вечером и является традиционно одним из любимых праздников украинцев.

Существует много традиций на этот праздник, в частности посевание. Посевать начинают с самого утра до восхода солнца, преимущественно мальчики или мужчины. Есть примета, что первым в дом в этот день должен зайти мужчина.

В канун праздника девушки должны ходить щедровать, а кроме того гадать на своего суженого. На праздничный вечер обязательно собирается целая семья. По традиции все должны быть одеты в чистую одежду, извиниться друг у друга и у соседей, чтобы провести весь год в согласии.

Поздравления со Старым Новым годом в стихах

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.



Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

***

Этот Старый Новый год

Пусть всё лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.



Пусть он в дом к вам заметет

Всё, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроенье.



Пусть добавит ковшик сил,

Мир чтоб к вам приветлив был,

Чтобы не было печали,

Чтобы нервы лишь крепчали.



Чтобы прибыли росли,

Чтоб морозы принесли

Только бодрость для успеха.

Вам любви, удач и смеха!

***

В этот старый Новый год

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.



Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

***

Желаю в старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела.



Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!

***

Сегодня старый Новый год,

Хочу я пожелать вам вновь,

Чтобы в душе всегда жила

Надежда, вера и любовь,

Пусть наступивший год подарит

Вам исполнение мечты,

Удачу, радость, много счастья

И в мире больше доброты!

***

Приходит Старый Новый год,

Он много тайн в себе несет.

Задумайтесь вы о былом

Да позабудьте о плохом.

Раскройте душу счастью, свету,

А лучше повода и нету,

Ведь новый наступает год,

Он с нового листа начнёт.

Красивой жизни вам, успеха,

Радости, поводов для смеха.

У всех нас праздник, он — утеха!

***

Старый Новый лучший год

Пусть вам радость принесет.

Все, что нынче не сбылось,

Чтобы в будущем смоглось.



Радости, тепла, надежды,

Лучше жить, чем жили прежде.

И финансовой свободы.

Вас со Старым Новым годом

***

Снова Старый Новый год,

Снова праздник у ворот,

А в — душе тепло и радость,

Ностальгия, смех и сладость!



Все с подарками шагают,

Старый новый год встречают

Под курантов бой ночной,

Веселясь со всей душой!



Пусть под Старый новый год

Вас, лишь, счастье только ждёт,

И, конечно же, веселье,

Пусть поднимет настроение!

***

Со старым Новым годом

Мы поздравляем вас,

Пускай счастливым будет

Ваш каждый день и час!



Пускай в ваш дом приходят

Добро, тепло, уют,

Ведь счастье там, где любят,

Заботятся и ждут!

***

В дом приходит светлый праздник —

Это старый Новый год.

Новый год у нас проказник,

Дважды зябнет у ворот.

Снова мы его встречаем,

С нетерпением вновь ждем.

Вас сегодня поздравляем

И желаем, чтоб в ваш дом

Приходили счастье, радость.

И пускай прошедший год

Заберет с собой усталость

И потоки всех невзгод.

Новый год мечты исполнит.

Поздравляем вас! И пусть

Жизнь он красками наполнит,

Навсегда прогонит грусть.

***

Со старым Новым годом

Хочу поздравить вас.

Пусть принесет вам праздник

Лишь бодрости запас,

Поднимет настроенье,

Удачей одарит,

Избавит от невзгод всех

И всяческих обид!

Поздравления со Старым Новым годом в картинках и открытках

Поздравление со Старым Новым годом 2022

Поздравление со Старым Новым годом 2022

Поздравление со Старым Новым годом 2022

Поздравление со Старым Новым годом 2022

Поздравление со Старым Новым годом 2022

Поздравление со Старым Новым годом 2022

Поздравления со Старым Новым годом в прозе

Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть весь год везет, пусть старые ошибки останутся в прошлом, пусть на новый лад веселый и добрый начнется новая история твоей жизни. Желаю быть успешным человеком в новом году, желаю каждый день встречать в хорошем настроении и с крепким здоровьем.

***

Поздравляю со Старым Новым годом и хочу пожелать оставить все печальное в прошлом, взять с собой в новый год большой нрав и жажду победы. Пусть везет весь год, пусть тебе удается все, пусть с тобой случаются настоящие чудеса и интересные истории.

***

Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

***

Поздравляю со Старым Новым годом. Желаю избавиться от старого и ненужного, желаю с новой страницы начать этот год. И пусть он будет хорошим и удачным. Желаю сиять от счастья, как елка от гирлянд, желаю, чтобы праздничное настроение у тебя было каждый день.

***

Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть этот год наполнит сердце счастьем и любовью, пусть сбудется мечта всей твоей жизни, пусть волшебные колокольчики подарят настоящее чудо. Желаю, чтобы в прошлое отправились все неудачи, желаю, чтобы интересно и прекрасно началась новая страница истории.

***

Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть хорошо завершится твоя старая история и начнется счастливая новая страница в жизни. Желаю в ней много ярких моментов, как праздничная елка, желаю неугасимой любви и надежды, как звездочки в небе.

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