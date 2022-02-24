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Со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков атаковал КПП на Черниговщине

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Со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков атаковал КПП на Черниговщине

КПП (иллюстрация)

Пограничники с побратимами из ВСУ держат оборону.

В 09.40 со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич" произвел обстрел вправо и влево моста. Предварительно пострадавших нет.

"Агрессор пытается атаковать авиацией и военной техникой без опознавательных знаков", — говорится в сообщении ГНСУ в четверг, 24 февраля.

Отмечается, что пограничные подразделения действуют в соответствии с развертывающейся на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны.

В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые.

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