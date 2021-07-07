Со стрелком была женщина: полиция рассказала подробности штурма квартиры в Голосеевском районе

Сейчас правоохранители выясняют, в каком женщина находилась статусе: знакомая подозреваемого или его жена.
Вместе со стрелком в квартире на Голосеевском проспекте находилась женщина. Однако она не была в заложниках.
Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Крищенко.
"С ним была женщина. Не могу сказать, в каком она находилась статусе: жена или знакомая. Но предварительно, она не была в заложниках. Мужчину задержали. Сейчас он находится в районном управлении", — сообщил Андрей Крищенко.
Он также подчеркнул, что дым, который выходил из окна балкона, появился из-за пожара. Стрелец пытался поджечь квартиру. Однако огонь оперативно потушили.
Напомним, что после задержания мужчину быстро посадили в полицейскую машину.