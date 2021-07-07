Со стрелком была женщина: полиция рассказала подробности штурма квартиры в Голосеевском районе

Сейчас правоохранители выясняют, в каком женщина находилась статусе: знакомая подозреваемого или его жена.

Вместе со стрелком в квартире на Голосеевском проспекте находилась женщина. Однако она не была в заложниках.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Крищенко.

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"С ним была женщина. Не могу сказать, в каком она находилась статусе: жена или знакомая. Но предварительно, она не была в заложниках. Мужчину задержали. Сейчас он находится в районном управлении", — сообщил Андрей Крищенко.

Он также подчеркнул, что дым, который выходил из окна балкона, появился из-за пожара. Стрелец пытался поджечь квартиру. Однако огонь оперативно потушили.

Напомним, что после задержания мужчину быстро посадили в полицейскую машину.

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