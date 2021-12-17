Со "стволом" у виска: разбойники на Закарпатье угрожали убить 12-летнего мальчика

Злоумышленники посреди ночи ворвались в дом и под прицелом пистолета связали семью.
На Закарпатье четверо разбойников в масках и с оружием ворвались в дом в селе Топчино, угрожая убийством малолетнему ребенку и хозяевам.
Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Под прицелом пистолета нападавшие связали семью, а затем, угрожая убить 12-летнего мальчика — брата хозяйки, похитили около шести тысяч долларов.
Всех четырех подозреваемых полиция разыскала. Их задержали (один из них скрывался на территории соседней Ивано-Франковской области) и поместили в изолятор временного содержания.
Напомним, ранее во Львовской области правоохранители объявили о подозрении жестокой банде. Злоумышленники проникали в дома, людей связывали, избивали, требуя деньги. Пытали так, что двое потерпевших пыток не выдержали и погибли.
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