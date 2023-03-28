Со стычками и слезоточивым газом: во Франковске в ПЦУ перешел последний в области храм УПЦ МП (фото, видео)

В Ивано-Франковске последний храм в этой области, ранее принадлежавший УПЦ Московского патриархата, перешел к ПЦУ. Правда, не обошлось без стычек и провокаций со стороны УПЦ МП.

Об этом рассказал городской голова Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, теперь храм является собственностью громады Православной церкви Украины. Общество официально зарегистрировано и имеет право собственности на эти помещения.

"К сожалению, сегодня встретили сопротивление, стояли люди на входе и не пускали священнослужителей ПЦУ в помещение, в храме распылили газ. А накануне неизвестные заварили ворота в храм. Однако священники ПЦУ попали внутрь и провели молебен", — сообщил Марцинков.

Тем временем в Сети появились видео бурных событий у храма.

В частности, на видео видно, как прихожане, выкрикивая слово "извращенец", провожают за ворота храма одиозного епископа Ивано-Франковского УПЦ МП Никиту — фигуранта скандала с обнаженным несовершеннолетним "хористом"

Фото: Суспільне

Напомним, что, по информации СМИ, именно епископа Никиту, который тогда еще был секретарем Черновицкой епархии УПЦ МП, сотрудники СБУ застали вместе с раздетым парнем во время обысков в декабре прошлого года. В Сети появилась информация, что юноше всего 17 лет.

Сам священнослужитель эту информацию опровергал и заявлял, что раздеть их заставили работники СБУ.

Официально СБУ так и не подтвердила факт секс-скандала. Только заявила, что во время обысков правоохранители нашли методички из Москвы, российское гражданство и удостоверение оккупантов.

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