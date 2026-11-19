Владимир Зеленский / © Associated Press

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Атаки на Крымский мост являются справедливой реакцией на многочисленные удары российских войск по украинской инфраструктуре.

Такую позицию президент Украины Владимир Зеленский озвучил во время пресс-конференции в Берлине, передает Новости.LIVE.

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Президент напомнил, что россияне постоянно обстреливают украинские переправы, поэтому Силы обороны отвечают им тем же.

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«Они били по нашим мостам, и не в первый раз, и не в первый год, и мы отвечаем. Я считаю, что это справедливо», — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно Зеленский подчеркнул суверенное право Украины распоряжаться всем, расположенным в пределах ее границ, в том числе и на временно оккупированном полуострове.

«А если честно между нами, Крым — это Украина, а все, что на территории Украины, — это украинское. А мы со своим делаем все, что хотим», — добавил президент.

Атака на Крымский мост — последние новости

Напомним, в ночь на 19 ноября в районе Крымского моста снова прогремели мощные взрывы, после чего оккупационные власти полностью перекрыли движение, а в Генштабе ВСУ намекнули, что переправа окончательно потеряла статус самой длинной в Европе.

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Также мы писали, что сегодняшний удар по Керченскому мосту нанесли береговые ракетные комплексы «Нептун», повредив железнодорожное полотно переправы.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку легитимным ответом на российские удары по украинским мостам, железной дороги и другой инфраструктуре.

К слову, Дональд Трамп рассказал, как российский диктатор Путин принял атаку на Крымский мост.

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