С временно оккупированных территорий вернули еще трех украинских подростков: что о них известно

Из оккупации вернули еще трех украинских подростков / © Укрінформ

Реклама

С временно захваченных россиянами территорий в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще троих подростков.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Как отметил Ермак, более трех лет эти дети жили в страхе и опасности. Из-за проукраинской позиции они и их семьи подвергались открытым угрозам. Захватчики заставляли их учиться по российским программам, запрещали украинский язык и символику, вызывали на допросы.

Реклама

Некоторые годы почти не выходили из дома, чтобы избежать преследований. Остальные пытались уехать самостоятельно, но сталкивались с препятствиями на границах.

«Благодаря помощи Офиса омбудсмена и команды Helping to Leave все трое наконец-то в свободной Украине, рядом с родными. Они получают психологическую, гуманитарную и правовую помощь, восстанавливают документы и готовятся вернуться к учебе и нормальной жизни», — отметил Ермак.

Напомним, в Украину вернулись пленные, которые провели в неволе 9-11 лет.