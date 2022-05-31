"Собак едим, жрать нечего": оккупанты на Херсонщине жалуются на проблемы со снабжением

В Херсонской области оккупанты голодают.
Из-за проблем с обеспечением россияне едят собак.
Об этом стало известно СБУ по переписке в Сети между оккупантами.
Так, один из них, который находится на территории временно оккупированной Херсонщины, жалуется своему товарищу, что недоедает, поэтому вместе с собратьями они едят все, что шевелится, в частности, собак.
Жертвой голодных оккупантов стал йоркширский терьер.
Об этом свидетельствует переписка российского захватчика, которую перехватила СБУ.
"Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – пишет своему знакомому оккупант.
По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты не могут поставлять.
И чтобы разжиться продуктами, оккупант просит одолжить денег, но у друга из великой и богатой России их нет.
Ранее сообщалось, что оккупанты начали совершать зверства даже на территории РФ. В Белгородской области стало больше заявлений об изнасиловании.
Читайте также:
- "Мы просто расходный материал, нас просто расстреливают": оккупант жалуется жене, что убивают ВСУ
- "Все в Украину ехать отказываются, нас сменить никто не хочет": оккупанты ждут завершения контрактов, чтобы сбежать из армии (аудио)
- Среди кафиров на Харьковском направлении начались массовые бунты: СБУ перехватила разговор захватчиков