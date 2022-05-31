"Собак едим, жрать нечего": оккупанты на Херсонщине жалуются на проблемы со снабжением

"Собак едим, жрать нечего": оккупанты на Херсонщине жалуются на проблемы со снабжением

В Херсонской области оккупанты голодают.

Из-за проблем с обеспечением россияне едят собак.

Об этом стало известно СБУ по переписке в Сети между оккупантами.

Так, один из них, который находится на территории временно оккупированной Херсонщины, жалуется своему товарищу, что недоедает, поэтому вместе с собратьями они едят все, что шевелится, в частности, собак.

Жертвой голодных оккупантов стал йоркширский терьер.

Об этом свидетельствует переписка российского захватчика, которую перехватила СБУ.

"Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – пишет своему знакомому оккупант.

По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты не могут поставлять.

И чтобы разжиться продуктами, оккупант просит одолжить денег, но у друга из великой и богатой России их нет.

Ранее сообщалось, что оккупанты начали совершать зверства даже на территории РФ. В Белгородской области стало больше заявлений об изнасиловании.

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