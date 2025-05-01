Собака скулила, а люди не кричали: в Одессе от атаки БпЛА погибла супружеская пара

Российский удар по Одессе 1 мая

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В ночь на 1 мая вражеские дроны атаковали жилой дом в Одессе, оборвав жизни двух жителей — мужа и жены. Спасатели нашли тела супругов на третьем этаже.

Об этом сообщило издание «Суспільне».

Свидетель атаки Елена рассказала об ужасных последствиях удара. По ее словам, это уже не первая атака на их дом. Через брешь в стене своего дома женщина видела страшную картину — обвалившийся потолок соседней квартиры и обгоревшее тело на кровати, идентифицировать которое было невозможно.

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«Дома были, спали. Прилетело, посыпалась штукатурка, окна повылетали. Схватили ребенка и выбежали. Первый прилет прямо был в комнату над нашей комнатой. Мы не слышали, чтобы они (соседи — ред.) кричали, мы только слышали как собака скулила. Брат хотел подняться туда, но там уже горело и он не мог даже к двери подойти, а в квартиру зайти — тем более, она же закрыта», — отметила Елена.

Соседка Лидия знала погибших — они собирались ехать на дачу, но не успели.

«Они собирались поехать на дачу, но почему-то не поехали. Они, в основном, ранней весной едут и почти до зимы на даче. Собирались, собирались и не успели. Муж, жена и собака», — заявила женщина.

Ее собственная квартира также получила значительные повреждения в результате атаки, в частности выбиты окна и затоплено помещение, где сейчас работают спасатели ГСЧС.

«Вылетели окна, грохот был страшный. На третий удар уже начался пожар в доме с крыши. Крышу снесло и начался пожар. Перекрытия деревянные, то оно очень все быстро», — добавила Лидия.

Пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина сообщила о масштабном пожаре в результате попадания БпЛА.

«Мы надеялись на то, что эта ночь пройдет для нас без жертв, но, к сожалению, через несколько часов ликвидации этого пожара спасатели обнаружили тела двух людей на третьем этаже. По предварительной информации, это супруги, муж и жена, которые, к сожалению, в эту страшную ночь погибли от России», — отметили в ГСЧС.

Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 23:12 30 апреля. Около полуночи город подвергся атаке дронов, которые по предварительным данным летели с акватории Черного моря. Зафиксировано не менее 15 взрывов.

Известно о двух погибших и 15 пострадавших в результате ночной атаки. Правоохранительными органами начато расследование этого военного преступления.

Напомним, оккупанты совершили массированную атаку беспилотниками на Одессу. В городе прогремела серия взрывов.