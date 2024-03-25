"Собака-тапки-погрызяка" и ВАЗ за 66 млн грн: "самые эпические" курьезы в декларациях чиновников

Украинские чиновники иногда безответственно относятся к заполнению деклараций о доходах: пишут странные вещи и допускают ошибки в цифрах.

Сервис мониторинга данных из основных публичных реестров Opendatabot проанализировал около 200 тыс. деклараций чиновников и обратил внимание на интересные ошибки и курьезы.

Так, работник Балаклейского горсовета Иван Столповой в декларации оценил свой ВАЗ 2106 1978 года выпуска в 66 млн грн.

"Вероятно, это самые дорогие "Жигули" на территории Украины", – отмечают в Opendatabot.

Преподаватель Национальной академии МВД Юлия Высотенко отметила, что ее муж получил зарплату в 259 млрд грн. Хотя в 2021 году заработки мужчины составляли 259 тысяч гривен.

Мастер 3 категории на Хмельницкой АЭС Сергей Чопко сообщил, что его жена, работающая на той же АЭС, получила зарплату более 91 млрд грн за 2022 год. Зарплата самого Чопко за это время составила 284 тысячи грн.

Интересной оказалась графа "Ценное движимое имущество", куда некоторые декларанты занесли своих животных. Например, нардеп Александра Устинова сообщила в декларации о "собаке-тапки-погрызяке" — лабрадоре Коди.

Скриншот декларации

Также Устинова задекларировала в качестве ценного имущества футболку: "Первая в Украине футболка Ukraine F*ck Corruption".

В других декларациях также встречаются животные, однако не столь креативно оформленные, в частности, львы, обычные кошки, мыши, попугаи, куры, рыбки и т.д.

"То, как некоторые государственные чиновники относятся к заполнению деклараций, наглядно демонстрирует либо непонимание важности декларирования, либо пренебрежение к обществу.

Речь идет о многочисленных ошибках, неточностях, заполнении несоответствующих полей и т.д. В то же время, отсутствие удобного интерфейса для исправления ошибок затрудняет процесс корректировки случайных неточностей, а отсутствие адекватного наказания за ошибки в декларациях — желания их избежать", — прокомментировал основатель Opendatabot Алексей Иванкин.

Ранее сообщалось, что бывший начальник ТЦК и СП Самбора (Львовская область) Сергей Бабич и его семья задекларировали немалое состояние: квартиры во Львове, новые автомобили и значительную сумму денег.

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