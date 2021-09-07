Собаки едят друг друга: соседи рассказали об ужасах, которые творятся в семье умершего 7-летнего мальчика из Черкасс (видео)

Собаки едят друг друга: соседи рассказали об ужасах, которые творятся в семье умершего 7-летнего мальчика из Черкасс (видео)

Раньше за собаками ухаживал 7-летний Андрей.

Семья ребенка, который получил множественные ранения и 5 сентября умер в Черкасской больнице, ранее занималась разведением собак. Сейчас песики уже несколько дней закрыты в доме без еды и воды. Животные начали есть друг друга.

Об этом "Про все" сообщил сосед семьи.

"Я прошлой ночью услышал их лай с воем. Решил посмотреть, что там такое. И когда светил в окно, то они выскочили и я увидел, что у одной собаки ухо надорванное или покусанное, в крови. Не думаю, что показалось. Они лапами скребут стекло, лают... Душа болит за них", — сказал сосед.

По его словам, после того, как правоохранители задержали бабушку ребенка, дом закрыли. С тех пор в него никто не приходит. В то же время местные активисты готовы передать животных в приют или на передержку.

"В случае необходимости я готов помочь изъять животных и, думаю, на время пристроить в приют "Друг". А потом искать им новых хозяев", — добавил активист Игорь Зайчук.

По словам родной бабушки мальчика Анны Молчановой, раньше за собаками ухаживал 7-летний Андрей.

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