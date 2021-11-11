Собаки, насекомые и невыносимая вонь: одесситка так завалила мусором квартиру, что не открывалась дверь

Собаки, насекомые и невыносимая вонь: одесситка так завалила мусором квартиру, что не открывалась дверь

Женщина несла разный хлам с улицы домой.

В Киевском районе Одессы коммунальщики вывезли из квартиры психически больной женщины три самосвала мусора. В КП "Вузовское" пожаловались жители многоэтажного дома по улице Героев Пограничников, 1.

Об этом пишет У НИАН.

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Люди рассказали, что в квартире №6 психически нездоровая женщина слаживает тонны мусора, который собирает на улице. Из-за мусора появился неприятный запах, а также насекомые. В квартире проживает 86-летняя мать и брат горожанки. Кроме того, там находится стая собак, которых, как правило, не выгуливали, и они опорожнялись прямо в помещении.

Ситуация полностью вышла из-под контроля, когда дверь в упомянутую квартиру на 2 этаже уже не открывалась, и хозяйка попадала домой с помощью лестницы через балкон. Коммунальщики неоднократно пытались мирно урегулировать ситуацию и помочь жителям с уборкой, но те реагировали агрессивно и на контакт не шли.

Недавно создана специальная комиссия, в которую вошли представители Киевской районной администрации, Нацполиции, а также коммунального предприятия "Центр экологической безопасности" и других подразделений мэрии.

"Совместными усилиями мы приступили к очистке квартиры. В результате хозяйка госпитализирована для психиатрического обследования в связи с неадекватным и опасным поведением, а ее прикованная к постели мама пройдет обследование в одной из городских больниц", — рассказали в "Вузовском".

Как уточнили в мэрии, 86-летнюю женщину нашли в завалах мусора, она не может ходить (у нее травма ноги), а ее неадекватная дочь не могла объяснить, что произошло. Пенсионерка истощена, но в больницу ехать не хотела – пыталась сопротивляться, звала на помощь. Также отказывалась покидать квартиру дочь. В результате обоих госпитализировали принудительно.

"В квартире остался брат хозяйки, который, надеемся, будет способствовать уборке. Только за день из квартиры вывезены три полных мусора грузовика. Это — очень сложная и неприятная работа для нас. И завтра она продолжится, ведь в квартире еще много хлама", — рассказали чиновники.

Напомним, в центре Киева мужчина превратил четырехкомнатную квартиру в свалку. Дому на улице Ярославов Вал, в котором проживает диггер Алексей Лафа, более 100 лет.

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