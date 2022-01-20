Собаки погрызли голову и лицо: под Николаевом нашли тело мужчины

Собаки погрызли голову и лицо: под Николаевом нашли тело мужчины

В полицию обратились соседи.

В селе под Николаевом в дачном помещении был обнаружен труп пенсионера, лицо и голову которого погрызли собаки.

Инцидент произошел 9 января, но известно о нем стало только сейчас – информацию изданию "Новости-N" подтвердили в полиции.

Пенсионер скончался в селе Старая Богдановка Николаевского района. Соседи обратились в полицию после того, как пожилой мужчина несколько дней не выходил из дома. Прибывшие на место правоохранители обнаружили хозяина дачи мертвым. Уже после смерти труп погрызли собаки.

Предварительно причина смерти мужчины не связана с насилием.

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Напомним, в Тернопольской области 38-летний мужчина скончался от переохлаждения. Тело мужчины обнаружили его знакомые.

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