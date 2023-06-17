Собаки принесли во двор тело: в Сумской области мать убила двоих новорожденных детей

Женщина скрывала свою беременность.
В селе Терешковка женщина родила двойню и бросила в хозяйственном здании.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.
40-летняя местная жительница в хозяйственном здании на территории собственного частного дома родила двойню и оставила их там. Женщина объяснила, что забеременела, находясь за границей, когда вернулась в Украину, свое состояние скрыла от мужа и окружающих.
По данным следствия, собаки принесли во двор местного жителя изуродованный труп младенца. Во время проведения следственно-оперативных мероприятий на одной из улиц этого же села правоохранители обнаружили еще один изуродованный животными труп младенца.
Напомним, в Винницкой области мужчина убил младенца. Выяснилось, что его раздражал плач ребенка.
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