Собаки-скелеты: в Сумах женщина в квартире морила голодом 15 животных (фото, видео)

Женщина держала собак в двухкомнатной квартире многоэтажки.

В Сумах во 2-комнатной квартире женщина с психическими расстройствами держала в квартире полтора десятка собак. Она довела их до истощения, и отвоевывать животных пришлось зоозащитникам.

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Об этом написала в фейсбуке сумчанка Елена Сай.

"Ситуация, которую мозгами не понять, сердце разрывается от ужаса и боли. В 9-м микрорайоне из тюремного заключения вырвались на свободу "собаки-скелеты", в прямом смысле этого слова. Оказалось, что на улице Лушпы, 22, проживает женщина, имеющая проблемы с головой, и в ее двухкомнатной квартире в муках умирали от болезней и голода 15-16 собак. Двери были выбиты, и собаки спасались бегством. Вызвана полиция", — написала женщина.

По ее словам, удалось отловить 7 собак.

Семь собак отловлены волонтерами и неравнодушными людьми. Все сейчас находятся у зоозащитников. Относительно остальных животных – вопрос решается.

Сейчас волонтеры собирают средства на лечение животных и будут в дальнейшем искать им новых хозяев.

Напомним, что в Запорожье правоохранители составили протоколы по хозяевам собак по факту жестокого обращения с животными. Семейная пара держала животных на привязи, не кормила их и систематически избивала.

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