Собаки тонули в вольерах: в Кропивницком всем городом спасали приют от потопа (фото)

Потоп в приюте

В Кропивницком из-за разлива реки затопило убежище «Бим». Сотни собак и кошек оказались в водяной ловушке.

Об этом сообщает ГСЧС.

ЧП произошло накануне, 16 февраля. Вода начала стремительно заполнять открытые вольеры, где находились несколько сотен четырехлапых. Животные оказались под угрозой, ведь уровень воды быстро поднимался.

На помощь пришли спасатели и небезразличные жители города. Они выносили испуганных собак и кошек прямо из воды и передавали людям, согласившимся взять их на временную передержку.

«Каждая жизнь важна: среди спасенных – взрослые собаки, крошечные щенки и кошки», – отметили спасатели.

В настоящее время животные находятся в безопасности, а горожане продолжают помогать приюту оправиться после стихии.

Ненастье бурлит в Украине: где есть подтопление

В Украине из-за внезапного потепления, таяния снега и обильных дождей есть серьезные подтопления в ряде регионов . Вода подошла к домам, затопила дороги и некоторые подвалы и жилые дома. Службы ГСЧС и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды.

