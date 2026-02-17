- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 358
- Время на прочтение
- 2 мин
Собаки тонули в вольерах: в Кропивницком всем городом спасали приют от потопа (фото)
Спасатели и неравнодушные местные спасли сотни беззащитных животных, приют которых затопило в Кропивницком.
В Кропивницком из-за разлива реки затопило убежище «Бим». Сотни собак и кошек оказались в водяной ловушке.
Об этом сообщает ГСЧС.
ЧП произошло накануне, 16 февраля. Вода начала стремительно заполнять открытые вольеры, где находились несколько сотен четырехлапых. Животные оказались под угрозой, ведь уровень воды быстро поднимался.
На помощь пришли спасатели и небезразличные жители города. Они выносили испуганных собак и кошек прямо из воды и передавали людям, согласившимся взять их на временную передержку.
«Каждая жизнь важна: среди спасенных – взрослые собаки, крошечные щенки и кошки», – отметили спасатели.
В настоящее время животные находятся в безопасности, а горожане продолжают помогать приюту оправиться после стихии.
Ненастье бурлит в Украине: где есть подтопление
В Украине из-за внезапного потепления, таяния снега и обильных дождей есть серьезные подтопления в ряде регионов . Вода подошла к домам, затопила дороги и некоторые подвалы и жилые дома. Службы ГСЧС и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды.
Да, известно, что:
В Полтавской области из-за непрерывных осадков подтоплены дворы, улицы и частные дома. Затопило приют для животных. Спасатели откачивают воду там, где нет ливневой канализации.
В Кировоградской области подтоплены частные домохозяйства, подвалы и погреба в нескольких общинах. К откачке воды привлекли около 180 спасателей с техникой.
В Харьковской области вода зашла во дворы, в погреба и некоторые жилые дома. Сложная ситуация, в частности, в Изюме – там подтоплено около 140 домовладений. Также власти рассказали о последствиях в селе Украинское (Лозовское общество), где несколько дворов оказались под водой. Там констатировали: такие подтопления не фиксировали последние 8 лет. Спасатели и коммунальщики активно откачивают воду.
В Одесской области подтоплены десятки населенных пунктов и более 90 домов в Раздельнянском районе. В Березовском районе пострадали 75 жилых домов в Николаевской, Чогодаровской, Ширяевской, Петровировской и Черновицкой общинах. В Сети обнародовали кадры.
В Николаевской области затоплены придомовые территории в нескольких населенных пунктах;
В Черкасской области спасатели неоднократно выезжали для откачки воды и помощи людям.