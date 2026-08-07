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- Украина
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Собаку, которую шваброй выгнали из отделения почты в жару, нашли: что с ней сейчас
История с собакой, которую изгнали из «Новой почты», получила счастливое продолжение.
В компании «Новая почта» сообщили об успешном завершении поисков бездомной собаки, которую ранее работники вытолкали из отделения в Славянске.
Об этом сообщили в пресс-службе.
«Друзья, имеем хорошую новость: мы нашли собачку! Сейчас он в безопасности, накормленный и сегодня ночует дома у нашего сотрудника», — отметили в компании.
В компании пообещали, что уже на следующий день животное отвезут в ветклинику на осмотр и сделают необходимые прививки, после чего собака отправится в свою новую любящую семью. Представители компании выразили благодарность всем неравнодушным и пообещали и дальше держать клиентов в курсе событий.
Напомним, ранее Сеть потряс скандал в Славянске, где работники отделения в 37-градусную жару вытолкнули собаку на улицу шваброй. Компания оперативно отреагировала на инцидент. Причастных сотрудников уволили, признав такое поведение недопустимым для pet-friendly пространства.
Кроме того, в Новой почте заверили, что полностью покроют все расходы на ветеринарное обследование и уход за животным.