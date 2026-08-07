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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
11k
Время на прочтение
1 мин

Собаку, которую шваброй выгнали из отделения почты в жару, нашли: что с ней сейчас

История с собакой, которую изгнали из «Новой почты», получила счастливое продолжение.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
1 комментарий
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Новая почта нашла собаку, которую работники выгнали из отделения

Новая почта нашла собаку, которую работники выгнали из отделения / © Новая почта

В компании «Новая почта» сообщили об успешном завершении поисков бездомной собаки, которую ранее работники вытолкали из отделения в Славянске.

Об этом сообщили в пресс-службе.

«Друзья, имеем хорошую новость: мы нашли собачку! Сейчас он в безопасности, накормленный и сегодня ночует дома у нашего сотрудника», — отметили в компании.

В компании пообещали, что уже на следующий день животное отвезут в ветклинику на осмотр и сделают необходимые прививки, после чего собака отправится в свою новую любящую семью. Представители компании выразили благодарность всем неравнодушным и пообещали и дальше держать клиентов в курсе событий.

Новая почта нашла собаку, которую работники выгнали из отделения / © Новая почта

Новая почта нашла собаку, которую работники выгнали из отделения / © Новая почта

Новая почта нашла собаку, которую работники выгнали из отделения / © Новая почта

Новая почта нашла собаку, которую работники выгнали из отделения / © Новая почта

Напомним, ранее Сеть потряс скандал в Славянске, где работники отделения в 37-градусную жару вытолкнули собаку на улицу шваброй. Компания оперативно отреагировала на инцидент. Причастных сотрудников уволили, признав такое поведение недопустимым для pet-friendly пространства.

Кроме того, в Новой почте заверили, что полностью покроют все расходы на ветеринарное обследование и уход за животным.

Комментарии (1)
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tar4623
01:16, 2026.08.08
Чоловік в бордовій футболці, який позує поряд з собакою,це він шваброю і вигоняв невинного песика на 37°С жарюку.Я сподіваюсь , його звільнили?
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