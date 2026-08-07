Собаку, которую шваброй выгнали из отделения почты в жару, нашли: что с ней сейчас

Новая почта нашла собаку, которую работники выгнали из отделения / © Новая почта

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В компании «Новая почта» сообщили об успешном завершении поисков бездомной собаки, которую ранее работники вытолкали из отделения в Славянске.

Об этом сообщили в пресс-службе.

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«Друзья, имеем хорошую новость: мы нашли собачку! Сейчас он в безопасности, накормленный и сегодня ночует дома у нашего сотрудника», — отметили в компании.

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В компании пообещали, что уже на следующий день животное отвезут в ветклинику на осмотр и сделают необходимые прививки, после чего собака отправится в свою новую любящую семью. Представители компании выразили благодарность всем неравнодушным и пообещали и дальше держать клиентов в курсе событий.

Новая почта нашла собаку, которую работники выгнали из отделения / © Новая почта

Новая почта нашла собаку, которую работники выгнали из отделения / © Новая почта

Напомним, ранее Сеть потряс скандал в Славянске, где работники отделения в 37-градусную жару вытолкнули собаку на улицу шваброй. Компания оперативно отреагировала на инцидент. Причастных сотрудников уволили, признав такое поведение недопустимым для pet-friendly пространства.

Кроме того, в Новой почте заверили, что полностью покроют все расходы на ветеринарное обследование и уход за животным.

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