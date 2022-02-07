Соберут консилиум: в Харькове рассказали о состоянии двойняшек, которые с родителями попали в смертельное ДТП на Окружной

Мальчика сняли с вытяжки и хотят перевести в другую больницу.

В Харькове 3-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП на Окружной дороге, планируют перевести из Городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. А. И. Мещанинова в больницу №17.

Также читайте Жуткое ДТП в Харькове: тела погибших вырезали спасатели

Об этом сообщают на сайте Харьковского городского совета со ссылкой на слова заместительницы городского головы Светланы Горбуновой-Рубан.

По ее словам, для этого соберут консилиум врачей, которые примут окончательное решение. Мальчика хотят перевести в детскую травматологию в одну палату с сестрой.

3-летний Денис перенес серьезную операцию на бедре, врачи собирали кость буквально по кусочкам. Ребенка сняли с аппарата для вытяжения. Состояние его сестры – стабильное, она поправляется, и планируется, что девочка скоро будет вставать с кровати.

Также Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что на следующем заседании исполнительного комитета городского совета будет принято решение об опеке над детьми. Их будет воспитывать 31-летняя сестра погибшей матери, которая имеет собственного 10-летнего ребенка.

Напомним, что трехлетние мальчик и девочка пострадали в ДТП на Окружной дороге 12 января, их родители погибли.

Читайте также: