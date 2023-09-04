Собираем рюкзак школьника для комфортного пребывания в укрытии — советы МВД Украины

Что положить в детский рюкзачок для комфортного пребывания в укрытии?
На случай воздушной тревоги следует подготовить отдельный рюкзак, который ребенок будет держать в школе и во время воздушной тревоги будет брать с собой в укрытие.
Об этом напоминают в МВД Украины.
Там советуют не перегружать рюкзак, ведь тяжелая сумка может помешать ребенку быстро эвакуироваться в безопасное место.
Также специалисты предоставили советы по содержанию школьного рюкзака для укрытия.
- не забудьте про питательные батончики, снеки (желательно, полезные, например, орешки, крекеры с семенами) и питьевую воду;
- влажные салфетки и легкое одеяло тоже желательно иметь в школьном рюкзаке;
- положите блокнот или записку с данными о ребенке: ФИО, класс, возраст, номера телефонов родителей и родственников;
- телефон с зарядным устройством;
- медикаменты, если ребенок принимает лекарство.
Также напомним о необходимости объяснить ребенку, что теперь у него будет новый – "школьный" – распорядок. Устройте рабочее место дома, где ваш малыш будет выполнять домашние задания. Все советы читайте в материале " Чеклист для родителей первоклассника: как подготовить ребенка к школе ".
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