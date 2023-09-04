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Собираем рюкзак школьника для комфортного пребывания в укрытии — советы МВД Украины

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
208
Время на прочтение
2 мин
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Собираем рюкзак школьника для комфортного пребывания в укрытии — советы МВД Украины

Собираем рюкзак школьника для укрытия / Фото: pixabay.com

Что положить в детский рюкзачок для комфортного пребывания в укрытии?

На случай воздушной тревоги следует подготовить отдельный рюкзак, который ребенок будет держать в школе и во время воздушной тревоги будет брать с собой в укрытие.

Об этом напоминают в МВД Украины.

Там советуют не перегружать рюкзак, ведь тяжелая сумка может помешать ребенку быстро эвакуироваться в безопасное место.

Также специалисты предоставили советы по содержанию школьного рюкзака для укрытия.

  • не забудьте про питательные батончики, снеки (желательно, полезные, например, орешки, крекеры с семенами) и питьевую воду;
  • влажные салфетки и легкое одеяло тоже желательно иметь в школьном рюкзаке;
  • положите блокнот или записку с данными о ребенке: ФИО, класс, возраст, номера телефонов родителей и родственников;
  • телефон с зарядным устройством;
  • медикаменты, если ребенок принимает лекарство.

Также напомним о необходимости объяснить ребенку, что теперь у него будет новый – "школьный" – распорядок. Устройте рабочее место дома, где ваш малыш будет выполнять домашние задания. Все советы читайте в материале " Чеклист для родителей первоклассника: как подготовить ребенка к школе ".

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Дата публикации
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