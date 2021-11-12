"Собираем войска там, где хотим": Россия отреагировала на слухи о возможном нападении на Украину

"Собираем войска там, где хотим": Россия отреагировала на слухи о возможном нападении на Украину

В Москве говорят, что "никогда и не планировали нападение на Украину".

Россия дерзко ответила на информацию о том, что, по свидетельству американских СМИ, Кремль готовит нападение на территорию Украины. Москва заявила, что они имеют право собирать войска там, где они хотят.

Ответ опубликовало российское агентство ТАСС со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского.

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По словам Полянского, Россия "не планирует вторжение и никогда не планировала". В Москве заявляют, что такое развитие событий возможно только в случае "защиты своего суверенитета". Мол, это Украина — агрессор, поскольку "из Киева постоянно раздаются угрозы".

"Мы имеем право собирать войска там, где мы хотим. Это не территория Украины, это территория России. И если вы вспомните конкретные угрозы, которые высказывают на Украине в отношении России и ее территориальной целостности, то поймете, что определенная предосторожность - это логический шаг в данной ситуации", — заявил Полянский.

Он также обвинил Украину в чрезмерном усложнении ситуации, добавив, что "движение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства".

Напомним, на днях американское издание Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с мнением Белого дома, сообщило, что необычная военная активность Российской Федерации у границы с Украиной, за которой следят в Вашингтоне, может свидетельствовать о запланированном вторжении.

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