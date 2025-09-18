Собирается ли Путин бить по зданию Верховной Рады: Костенко ответил

Роман Костенко

Реклама

Вопрос по удару по центру Киева , где расположены здания правительства, не снимался никогда. Реальная возможность того, что враг нанесет по нему удар, всегда есть.

Об этом 24 канала рассказал народный депутат и полковник СБУ Роман Костенко.

Костенко не раз говорил о том, что РФ будет поднимать ставки. И мы все увидели, что враг все-таки нанес удар по парламенту.

Реклама

«Он пытается отодвигать „красные линии“, в частности НАТО, когда в одном направлении работает и перешел на другой фронт. Первоначально уничтожение политической элиты. Это было убийство Андрея Парубия. Была угроза убийства некоторых народных депутатов. Впоследствии он уже нанес удар по правительственному зданию. После этого уже отправил дроны на польскую территорию. Он пытается таким образом передавать сигналы, в том числе и европейскому сообществу, и европейским политикам, и политикам за океаном», — отметил Костенко.

Потому, констатировал он, угроза есть. По словам Костенко, простые люди, не слишком разбирающиеся в политике, в структуре государственного управления, реагируют очень просто.

Кто плохие? Депутаты. "Пусть туда прилетит ракета, на этом все вопросы снимутся. Жить сразу всем станет лучше. Потому что во всем виноваты народные депутаты". Я думаю, что проблема гораздо больше. Мы должны понимать, что если, не дай Бог, прилетит по зданию парламента во время заседания, кроме того, что у нас будет минимум 300 — 400 жертв, у нас будет очень тяжелые последствия, от которых государство может уже не реанимироваться», — подчеркнул Костенко.

Сегодня это фактически законодательный орган, который единственный в стране может:

Реклама

ввести и военное положение, и мобилизацию;

принимать законы, которые следует принимать часто, чтобы гибко отвечать на реалии войны;

утвердить бюджет, который на 50% именно военный, понимая важность этого.

«И еще многие другие моменты даже в дипломатической, геополитической плоскости. Если в демократической стране не становится парламент, ее уже демократической назвать нельзя. Это факт», - сказал нардеп.

Наши враги считают нелегитимным нашего президента. Тогда вопрос достижения перемирия или мира вообще может не вставать. И еще многое, к тяжелым последствиям это очень может привести.

«Сейчас есть трансляции, в прямом эфире все происходит. Если захотеть выпустить ракету, то это 2-3 минуты. Вопрос, успеет ли кто-то вообще спуститься. Но вопрос в следующем. Я считаю, что сейчас во время войны парламент должен проводить свои заседания в другом месте. Это должно быть укрытие. Наши ребята в окопах. Парламент — это должно быть какое-то подземелье, специально оборудованное место. Это не для того, чтобы сохранить жизнь Костенко или другим персоналиям. Это вопрос выживания страны. Здесь не зависит от фамилий. Это зависит от института, который мы должны сохранить», — говорит Костенко.

И уже после завершения войны, добавляет он, этот институт должен выйти и заседать уже в доме парламента.

Реклама

«Показать, что война там и военное положение закончилось. Я думаю, это правильно. Это сигнал, вопрос сохранения государства. Правительство, Офис президента, все должны быть защищены, потому что это вопрос выживания. Поэтому должны быть приняты следующие решения. То, что сейчас происходит – это игра на выживание страны. Прилетит или не прилетит. Если Путину нужно, оно очень быстро прилетит, и последствия уже будут необратимы», — отметил он.

Напомним, 7 сентября 2025 года Россия совершила мощную воздушную атаку на Украину с начала войны, нацелившись на Киев. Ночью было выпущено 810 дронов и 13 ракет. Силы ПВО уничтожили 751 дрон и 4 ракеты.

В тот день Кабинет министров Украины в Киеве впервые стал целью РФ — здание потерпело прямой удар. В результате атаки произошел пожар на крыше и верхних этажах здания в Печерском районе.

В здание Кабмина попала крылатая ракета 9М727 комплекса "Искандер-К" с боевой частью 450 кг.