Собирал данные для корректировки ракетных ударов по аэродромам Днепропетровщины: задержан российский агент

Служба безопасности задержала российского агента, собиравшего данные для корректировки ракетных ударов по аэродромам в Днепропетровской области.

Предателем оказался работник одной из частных охранных фирм Днепра. В начале полномасштабного вторжения России украинца завербовал сотрудник ФСБ. Мужчина получил "предложение" от россиянина о сотрудничестве через мессенджер.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствие установило, что предатель собирал разведданные о функционировании объектов Приднепровской железной дороги, мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ и ТерО.

Собранную информацию российский агент передавал представителю спецслужб страны-игроссорки по закрытым каналам связи. Он подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты с фото- и видеофиксацией.

В свою очередь, оккупанты использовали полученные данные для планирования диверсий и массированных артобстрелов по инфраструктуре.

В ходе обыска у задержанного обнаружили средства связи с доказательствами преступных действий. Пока ему сообщено о подозрении в госизмене.

Как сообщалось, контрразведка СБУ задержала корректировщика, который приводил вражеские ракеты на инфраструктурные объекты Николаева. Предателем оказался местный житель, инициативно собиравший и распространявший в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

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