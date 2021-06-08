Собирал деньги на котел для сельсовета и костюмы для ансамбля: под Сумами голову села наказали за мошенничество

Председатель сельсовета хотел получить от предпринимателя 20 тысяч гривен.

В Сумской области Середино-Будский районный суд Сумской области вынес приговор бывшему председателю сельсовета села Пигаревка. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

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Об этом говорится в приговоре суда.

В октябре 2018 году к сельского председателю Пигаревки, какой как раз пас коров, обратился мужчина, который предложил вырубить кустарники. Мужчина объяснил, что занимается заготовкой древесины и производит древесный уголь, поэтому предложил вырубить кустарники и забрать древесину.

По поводу этих заброшенных участков уже давно неоднократно поступали обращения граждан о необходимости расчистки от сушняка и поросли, поэтому сельсовет должна была заплатить предпринимателю, который согласился выполнить эту работу.

Достоверно зная об уже принятом положительном решении о разрешении на вырубку кустарников в селах Рог и Луг, понимая, что данный вопрос не относится к его компетенции и ему остается только оформить заключение договора подряда на проведение вышеуказанных работ, председатель сельсовета решил воспользоваться данной ситуацией и создать видимость личного решения вопроса по предоставлению разрешения мужчине, который к нему обратился с целью завладения средствами последнего в размере 20 тысяч гривен для приобретения котла отопления для сельского совета и костюмов для художественного коллектива.

Впрочем, предприниматель догадался об этой махинации и обратился в милицию. Впоследствии он передал председателю 20 тысяч гривен, из которых только одна купюра номиналом 500 гривен была настоящей, а остальные имитационные. Поэтому голове инкриминировали лишь 500 гривен мошенничества, а остальные — 19 тысяч 500 — законченного покушения.

В суде сельский председатель покаялся. Он сказал, что только хотел сделать доброе дело для сельсовета — приобрести котел и закупить костюмы для художественного ансамбля. По его предварительным расчетам, этих денег должно было хватить на вышеназванные нужды. Никаких решений или действий после получения денег он как должностное лицо не совершал, все решения были приняты заранее.

На приговор повлияло также то, что у председателя сельсовета на иждивении находятся двое его детей с инвалидностью и 10-летний внук, и он является единственным кормильцем в семье, а также то, что в этом деле у него отсутствовал корыстный интерес.

Суд назначил экс-председателю наказание в виде 200 часов общественных работ.

Напомним, что в Николаевской области депутаты Галицинивского сельсовета запретили пребывания несовершеннолетних в вечернее и ночное время в развлекательных заведениях и других общественных местах.

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