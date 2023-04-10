Собирал деньги на нужды ВСУ: мужчина-аферист устроил масштабный "бизнес" в Интернете (фото)

В Ивано-Франковской области киберполиция разоблачила мошенника, который выманивал деньги под видом "сборов на нужды Вооруженных сил Украины". Мужчина обманул по меньшей мере 20 граждан, которые передали ему около 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Житель города Долина создавал фейковые объявления в социальных сетях и выдуривал деньги у людей, которые помогали военным.

"Правоохранители установили, что 32-летний мужчина создавал фейковые страницы в социальной сети Facebook, публиковал в разных группах объявления о помощи ВСУ под предлогом пригона транспортных средств, и выманивал у людей деньги в виде задатка", — рассказали правоохранители.

Окончательное количество потерпевших и сумму, полученную преступным путем, правоохранители устанавливают. Во время обыска в доме фигуранта обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские платежные карты, черновые записи, денежные средства и другие вещественные доказательства его преступной деятельности.

Сообщается, что у подозреваемого нет постоянной работы и ранее он не судим. Ему поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Ровенской области уклониста "бросили" мошенники с выездом из Украины — он пожаловался на них в Сети (фото).

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