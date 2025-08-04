Собирал грибы и исчез: в Винницкой области работники ГСЧС и полицейские спасли ребенка

В Винницкой области спасли 8-летнего мальчика, потерявшегося в лесу

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В Винницкой области , в лесу между селами Хоньковцы и Липчаны (Могилев-Подольский район), исчез ребенок 2016 года рождения. Мальчик пошел в лес вместе с отцом собирать грибы и в какой-то момент потерялся из виду.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Для поисков были немедленно привлечены большие силы: спасатели ГСЧС, подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии.

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«Благодаря слаженным действиям всех служб ребенка нашли — с ним все хорошо, его передали родителям», — отметили спасатели.

Напомним, в Одессе, на популярном пляже «Золотой берег», произошел инцидент, мог закончиться трагедией. Трех подростков на надувном матрасе унесло далеко в открытое море. Благодаря оперативным действиям спасателей юных отдыхающих удалось вовремя вернуть на сушу.