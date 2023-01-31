Собирал разведданные о дислокации ВСУ в Бахмутском районе: СБУ задержала депутата ОПЗЖ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента Кремля в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений.

Известно, что с октября 2022 года он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района. Также он передавал координаты местным объектам критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

"Разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки "отчета" для корректировки повторных ударов", — сообщает Служба безопасности.

По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки через "общение" в чате одного из прокремлевских телеграмм-каналов.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, осенью прошлого года Кассационный админсуд окончательно запретил деятельность в Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", отклонив апелляционную жалобу "ОПЗЖ". Правоохранители установили причастность ведущих функционеров "ОПЗЖ" к деятельности, создающей реальные угрозы национальным интересам и территориальной целостности Украины.

20 марта 2022 года СНБО приостановил деятельность политических сил, связанных с Россией во время военного положения. Речь шла о таких партиях как "ОПЗЖ", "Партия Шария", "Опоблок".

21 апреля 2022 года в Верховной Раде представители запрещенной "ОПЗЖ" объявили о создании депутатской группы "Платформа за жизнь и мир". Возглавил ее Юрий Бойко. Впоследствии и эта "платформа" прекратила свое существование.

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