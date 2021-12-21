Собирал секретную информацию для России: в Днепропетровской области разоблачили бывшего чиновника Воздушных сил ВСУ

Злоумышленник незаконно копировал закрытые оборонные сведения путем противоправного вмешательства в автоматизированные информационные системы подразделения.
Военная контрразведка СБУ в Днепропетровской области разоблачила бывшего работника одного из подразделений Воздушных сил ВСУ на тайном сборе секретных военных сведений.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Тайную информацию он пытался передать представителям российских спецслужб. Для этого планировал выезд в РФ под предлогом посещения родственников", — говорится в сообщении.
Служба безопасности Украины установила, что бывший военнослужащий скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Злоумышленник незаконно копировал закрытые оборонные сведения путем противоправного вмешательства в автоматизированные информационные системы подразделения.
Отмечается, что полученные секретные материалы нарушитель хранил у себя дома.
Во время обысков в его помещении правоохранители изъяли у злоумышленника незаконно полученные материалы по организации системы управления войсками противовоздушной обороны Украины и обнаружили:
- флеш-носители с тайной военной информацией;
- компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Мужчине планируют официально сообщить о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.
Следователями СБУ начато уголовное производство по:
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
- ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушений.
Напомним, Российская ФСБ обвинила двух украинцев, отца и сына, в том, что они приехали на территорию РФ разведывать военные секреты, а еще одного — 23-летнего парня — в подготовке терактов.