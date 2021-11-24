Собирал секретные данные: чиновника ВСУ заподозрили в шпионаже в пользу России

Собирал секретные данные: чиновника ВСУ заподозрили в шпионаже в пользу России

Двое его близких родственников имеют гражданство РФ, а до 2017 года проживали на территории оккупированного Крыма.

В Винницкой области чиновник одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ собирал секретные сведения. СБУ подозревает, что чиновник хотел передать эти данные России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что злоумышленник собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Он незаконно копировал секретные оборонительные сведения и хранил их у себя дома. Во время обысков там были найдены материалы по системам защиты отечественных оборонных объектов, в частности подразделений боевой авиации.

Двое близких родственников потенциального шпиона добровольно получили гражданство РФ. До 2017 года они постоянно проживали на территории оккупированного Крыма. Один из них даже скрыл наличие российского гражданства при поступлении в заведение высшего образования ВСУ.

Ему отменили допуск к гостайне и уволили из рядов военного вуза.

В настоящее время проверяется информация о причастности военнослужащего к агентурной сети российских спецслужб. Возбуждено уголовное производство.

Напомним, что в Донецкой области СБУ задержала одного из организаторов местного псевдореферендума 2014 года.

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