Собирала деньги для российских войск в Украине: в Одесской области задержала псевдоволонтерку

Для сбора средств женщина размещала соответствующие посты в соцсетях.

В Одесской области задержали женщину, которая организовывала сбор средств на нужды российских военных, воюющих в Украине. В частности, для батальонно-тактических групп, которые находятся в захваченных районах Мариуполя и Херсонщины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Для сбора средств женщина размещала соответствующие посты в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

Следствие установило, что ее родственники с 2016 года находятся в составе "ДНР" и активно участвуют в боевых действиях против украинских войск, а в начале полномасштабного вторжения вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа РФ.

Женщине сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ задержала мужчину, который сотрудничал с захватчиками во время временного захвата части Николаевской области.

СБУ также задержала владельца местной компании-автоперевозчика, участвовавшего в транспортировке российских оккупационных группировок во время захвата Херсона. Его автобусы массово переправляли в регион личный состав рашистов из временно оккупированного Крыма.

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