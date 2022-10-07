Собирала грибы: в Харьковской области женщина в лесу наступила на мину

В пятницу, 7 октября, в Изюмском районе в Харьковской области 47-летняя женщина наступила на мину. Пострадавшая собирала грибы в лесу.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Жителям следует помнить о минной опасности. Особенно – в лесополосах. "Минная опасность, особенно в лесополосах, не исчезла. Взрывотехники работают в усиленном режиме, но оставшиеся нам враг площади минирований огромны", — заметил глава ОВА.

За прошедшие сутки, 6 октября, армия Российской Федерации оккупанты наносили удары по Купянскому, Чугуевскому, Изюмскому районам на Харьковщине. В результате вражеских обстрелов в Купянске возник пожар на территории мебельного цеха.

За сутки в больницы попали несколько местных жителей: двое пострадавших в Купянском районе, четверо — в Изюмском и двое — в Волчанске, Чугуевского района. Все пострадавшие находятся в среднем состоянии.

Российские оккупанты заминируют территории, убегая из Украины. Известно о многих случаях, когда в лесах грибники наступали на мины, автомобили взрывались на обочинах дороги. На днях в Сумской области на вражескую мину наехало авто связистов АО "Укртелеком", когда съехало на обочину дороги у телебашни. Три человека оказались в больнице. Водитель погиб на месте крушения.

Читайте также: