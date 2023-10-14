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Собирала информацию для россиян: предательницу из Кировоградщины приговорили к пожизненному заключению

Собирала информацию для россиян: предательницу из Кировоградщины приговорили к пожизненному заключению

Информаторка получила пожизненный срок / Фото: pixabay.com

Девушка получала вознаграждение за свою работу.

Жительницу Кировоградской области приговорили к пожизненному заключению за государственную измену. Она передавала российским спецслужбам данные об украинских оборонных предприятиях.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской областной прокуратуры.

"22-летняя осужденная за вознаграждение сотрудничала с представителями спецслужб страны-агрессора. Она собирала и передавала представителям РФ информацию об объектах военной и критической инфраструктуры на территории Кировоградской и Полтавской областей. Осужденная была завербована российскими спецслужбами для выполнения отдельных поручений при попытке пересечения украинской границы. За время сотрудничества с врагом она получила за проделанную работу около 150 тысяч грн", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, девушка распространяла в соцсетях материалы, оправдывающие вооруженную агрессию РФ против Украины и признававшие правомерной оккупацию украинских территорий.

Разоблачили ее в начале 2023 года с поличным — во время осуществления фотофиксации одного из местных предприятий оборонпрома.

Напомним, СБУ задержала российскую информаторку, которая передавала оккупантам информацию о Силах обороны Донецкой области и "наводила" удары по позициям десантников ВСУ под Бахмутом.

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