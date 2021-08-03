Собирала ягоды в лесу: в Житомирской области змея укусила девушку

Собирала ягоды в лесу: в Житомирской области змея укусила девушку

Подросток находится в реанимации.

В городе Овруч Житомирской области в реанимацию попала девушка-подросток, которую в лесу укусила гадюка.

Об этом сообщает управление по вопросам ЦО населения и оборонной работы Житомирской облгосадминистрации.

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"Из-за укуса змеи в реанимационное отделение городской больницы попала девочка из с. Большой Кобылин, 2007 года рождения. Змея укусила ребенка за ногу в лесу во время сбора лесных ягод", — говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении. Состояние ее здоровья средней тяжести.

Первая помощь при укусе змеи

Сохраняйте спокойствие и следите, чтобы пострадавший меньше двигался;

Освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т.д.;

На место укуса наложите стерильную повязку с антисептиком;

Дайте пострадавшему воду — при укусе змеи важно много пить;

Если есть аптечка, дайте пострадавшему 1-2 таблетки лекарств от аллергии;

При транспортировке положите пораженную конечность на повышение;

Если есть такая возможность, приложите к ране лед, обернутый тканью.

Напомним, на Львовщине с укусами змеи в больницу попали сразу двое детей. 10-летняя девочка с мамой шла в лес по малину и встретилась с ядовитым пресмыкающимся. А 16-летний парень наткнулся на змею на поле во время жатвы.

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