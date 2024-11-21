Собирали координаты и искали агентов: в Черниговской области задержали двух женщин, которые сотрудничали с РФ

В Черниговской области правоохранители задержали двух жительниц города Прилуки за сотрудничество с врагом. Так, на задачи кураторов РФ они передавали данные о технике ВСУ и вербовали новых агентов.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Жители Прилук, которые сотрудничали с врагом

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По данным следствия, в сентябре 2024 года одна из подозреваемых начала общаться через Telegram с представителем РФ.

Женщины собирали информацию о местонахождении военной техники и передавали видеоотчеты с координатами куратора. Для расширения агентурной сети они расклеивали объявления с предложениями работы, указывая контакт куратора.

"Также делали провокационные надписи на стенах, которые поддерживали информационные спецоперации РФ так называемые ИПСО. О выполненных задачах злоумышленницы присылали отчеты куратору и получали деньги", — говорится в сообщении.

Во время обысков у подозреваемых изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Напомним, в Харькове к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили доцента кафедры кибербезопасности университета внутренних дел, который шпионил для России Предателя случайно разоблачила прохожая.

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