Собирали на продажу: у полицейских из Кривого Рога нашли арсенал оружия

Оружие хотели перевезти в другую область и перепродать.

Работники ГБР нашли большой арсенал оружия и боеприпасов у правоохранителей батальона "Кривбасс" в селе Тоненькое Донецкой области.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

Так на территории роты патрульной службы полиции особого назначения "Кривбасс" Нацполиции в Днепропетровской области работники ГБР обнаружили неучтенное огнестрельное оружие и боеприпасы.

По оперативной информации, его организаторы планировали вывезти в другую область для перепродажи.

В схроне обнаружили и изъяли:

выстрелы гранатометные различной модификации — 89 ед.

реактивные противотанковые гранаты различной модификации — 178 ед.

ручные гранаты различных модификаций -336 ед.

запали — 329 ед.

около 56 тыс. патронов различного калибра, запалы для противотанковых мин, дымовые шашки.

Сейчас сотрудники ГБР устанавливают происхождение оружия и лиц, обустроили тайник.

"Решается вопрос назначения соответствующих судебно-баллистических, взрывотехнических и химических экспертиз. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по статье незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины)", — отмечают в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, что самолет с третьей партией дополнительной военной помощи на 60 млн долларов от правительства США приземлился в аэропорту "Борисполь". В этом грузы — боеприпасы, противотанковая и высокоточное оружие, а также медицинское оборудование.

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