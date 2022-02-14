Собирали оружие и оказывали медицинскую помощь: в Ужгороде прошло обучение военной подготовке местных

Такие тренировки еще не раз планируют проводить в городе.

В воскресенье, 13 февраля, в Боздошском парке в Ужгороде состоялось обучение военной подготовки для гражданского населения с названием "Не паникуй! Готовься".

Военные, медики и спасатели рассказывали местным, как вести себя во время чрезвычайных военных ситуаций, информирует "Суспильне".

Инициаторами проведения военных учений для гражданского населения стали представители "Общественного штаба обороны Закарпатья" вместе с силовыми структурами области, рассказал руководитель общественной инициативы Роман Усенко.

"Вовлеченные структуры спасателей, медики, также тактическая медицина – военные медики, военные, присутствуют и взрывотехники, а также пиротехники. Люди могут разобрать, собрать оружие. Возможно, кто-то давно этого не делал, возможно, кто-то вообще этого не делал. Цель мероприятия сейчас более информативна, для того, чтобы привлечь внимание. Видим, что желающих чему-то научиться, на самом деле, есть много. Обучение - непоследнее. Это только первое", — рассказал Роман Усенко.

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Обучение длилось в течение трех часов с соблюдением карантинных ограничений.

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