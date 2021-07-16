Собирали всем миром: малыш из Одессы с редким заболеванием получил самый дорогой укол в мире

Собирали всем миром: малыш из Одессы с редким заболеванием получил самый дорогой укол в мире

Мальчику осталось пройти двухмесячный курс реабилитации.

Малыш из Одессы Дмитрий Свичинский, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию, получил в американской больнице самый дорогой укол в мире. Теперь он пройдет курс реабилитации.

Об этом сообщили в "Дети мы успеем" — кампании в поддержку детей со спинальной мышечной атрофией в Украине.

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Сейчас Дмитрий вместе с родителями находится в детской больнице в Сан-Антонио (США). Укол препаратом Zolgensma мальчик получил 16 июля. По словам папы малыша Виталия Свичинского, перед уколом он проходил все необходимые обследования.

На укол для Дмитрия украинцы собрали 2,05 миллиона долларов. Как рассказали родители ребенка, сумму, которой не хватало для приобретения Zolgensma, на счет перевел анонимный благодетель.

В комментариях пользователи желают здоровья малышу и скорейшего выздоровления:

Лучшая новость! Пусть все становится на свои места и Дима с родителями возвращаются к полноценной жизни;

Поздравляю! Пусть Дима выздоравливает и станет талисманом для детишек больных СМА! Чтобы они выздоровели!

Супер, мурашки по коже от этой счастливой новости! Искренне рады за Диму и семью! Теперь вперед радоваться жизни и наслаждаться солнечными моментами яркого детства! Маленькому Герою успехов, а всем волшебникам, которые присоединились и помогали, искренняя благодарность за открытые сердца и неравнодушие;

Вы сделали невероятное, объединив украинцев вокруг Димы. Будьте всегда такими счастливыми!

Пусть все дети на планете будут здоровы. Мои искренние поздравления, скорейшего выздоровления и возвращения домой

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — группа тяжелых наследственных генетически обусловленных заболеваний, в результате которых у ребенка постепенно ослабевают и атрофируются мышцы.

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