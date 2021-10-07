Собирались обрезать поздней осенью: в Днепре сильный ветер повалил на припаркованные автомобили огромную ветку (фото)

Происшествие обошлось без человеческих жертв.
В Днепре из-за сильного ветра от дерева отломилась большая ветка, упала на припаркованные автомобили и оборвал электрические провода.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось днем 7 октября на улице Гоголя. Там от дерева отломилась большая ветка, оборвала кабель уличного освещения, а также накрыла припаркованные у обочины дороги автомобили Ssan Young, Chevrolet и Renault.
Ликвидировали последствия происшествия сотрудники КП “Міськзеленбуд”. По их словам, на дереве есть специальная метка, которая означает, что его собирались обрезать поздной осенью.
К счастью, происшествие обошлось без человеческих жертв.
Напомним, что в Украине синоптики из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение.