Собирались обрезать поздней осенью: в Днепре сильный ветер повалил на припаркованные автомобили огромную ветку (фото)

Собирались обрезать поздней осенью: в Днепре сильный ветер повалил на припаркованные автомобили огромную ветку (фото)

Происшествие обошлось без человеческих жертв.

В Днепре из-за сильного ветра от дерева отломилась большая ветка, упала на припаркованные автомобили и оборвал электрические провода.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Как стало известно, происшествие случилось днем 7 октября на улице Гоголя. Там от дерева отломилась большая ветка, оборвала кабель уличного освещения, а также накрыла припаркованные у обочины дороги автомобили Ssan Young, Chevrolet и Renault.

Ликвидировали последствия происшествия сотрудники КП “Міськзеленбуд”. По их словам, на дереве есть специальная метка, которая означает, что его собирались обрезать поздной осенью.

К счастью, происшествие обошлось без человеческих жертв.

Напомним, что в Украине синоптики из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение.

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