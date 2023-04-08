Собирался отрубить голову: в Одесской области мужчина набросился на собственного сына с топором

В Одесской области пьяный мужчина с топором набросился на собственного сына. Потерпевший едва выжил.

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, который пытался зарубить топором собственного сына. Инцидент произошел 6 апреля в селе Новоградковка Дальницкого общества.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

"58-летний злоумышленник употреблял алкогольные напитки вместе со знакомым, провел гостя домой после застолья, а вернувшись, вдруг схватил топор и ударил им 32-летнего сына, также находившегося в доме", — говорят в управлении Нацполиции Одесской области.

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По данным правоохранителей, потерпевший смог выбежать на улицу и позвал на помощь соседей, вызвавших "скорую" и полицию. Медики диагностировали молодому человеку перелом затылочной кости, рубленые раны головы и шеи.

Пострадавший объяснил, что живет вместе с отцом, который в нетрезвом состоянии постоянно устраивает ссоры, но в тот день никакого конфликта не было.

Полицейские нашли топор и окровавленную одежду, которые отправили на экспертизу.

Нападавшего задержали. Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство – ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Теперь мужчине "светит" лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в городе Балта Одесской области 27-летний мужчина и его 7-летний брат пытались украсть ульи, однако на них набросился рой пчел. Поэтому подозреваемые ушли ни с чем.

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