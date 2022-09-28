Собирался передать россиянам самолет после захвата Украины: ДБР разоблачили очередного коллаборанта

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении директору предприятия гражданской авиации за коллаборационную деятельность. Во время обысков на территории, арендованной предприятием, ДБР обнаружил пассажирский самолет АН-140-100.

Известно, что предатель планировал передать воздушное судно российским захватчикам. На самолет наложен арест. Далее его планируют передать Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Установлено, что после полномасштабного вторжения РФ директор одного из украинских предприятий гражданской авиации сбежал в временно оккупированный Крым, где начал сотрудничать с представителями государства-агрессора. Бизнесмен планировал наладить авиабизнес и на временно оккупированных территориях Украины.

При этом он надеялся, что "русский мир" распространится на все южные и восточные области Украины. Коллаборант обещал руководителю оккупационных властей одного из временно захваченных регионов передать пассажирский самолет АН-140-100, который на праве собственности принадлежит его компании и находится на подконтрольной Украине территории.

Фото: Государственное бюро расследований

Также предприниматель заверил, что договорится с бизнес-партнерами о передаче еще трех самолетов компании, которые находятся на территории РФ.

Кроме самолета, во время обысков в одном из офисов предприятия правоохранители разоблачили работающий коллцентр, который чейчас проверяют на возможную связь с незаконной деятельностью фигуранта, а по месту его проживания - предметы с советской символикой, пропагандистские флаеры и газеты РФ.

Бизнесмен заочно уведомлен о подозрении за коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, работники Государственного бюро расследований в ходе стабилизационных мероприятий в Харьковской области обнаружили и задержали бывшего украинского правоохранителя, который после оккупации Купянского района начал работать в карательной полиции российских захватчиков.

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